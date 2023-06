Nel deserto dell’Arabia nasce The Line | la città verticale del futuro

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’Arabia Saudita non cessa di stupire e sorprendere. Nell’ambito di “Vision 2030”, il piano di investimenti multimiliardari voluto dal principe ereditario Mohammed bin Salman (semplicemente MBS per amici, ammiratori e detrattori), è ormai in stato di avanzata progettazione The, l’ultra modernadisegnata su soli 34 chilometri quadrati, lunga 170 chilometri — la InsideOver.