NBA | Bradley Beal passa ai Phoenix Suns | scambio con i Washington Wizards

(Di lunedì 19 giugno 2023) Primi colpi di mercato in NBA in vista della prossima stagione: l’all starai, dove formerà un nuovo super trio insieme a Kevin Durant e Devin Booker. Ihanno raggiunto un accordo domenica, secondo una fonte a conoscenza della trattativa.ha accettato di inviare Chris Paul, Landry Shamet e un pacchetto di future scelte al secondo giro aper il tre volte All-Star. L’agente disostiene che il suo assistito, pur di concludere, l’affare ha rinunciato a un clausola nel suo contratto che di fatto impediva di scambiarlo. SportFace.

La trade che ha portatoBeal a Phoenix in cambio di Chris Paul, Landry Shamet e diverse seconde scelte future ha scosso il mondo. Tantissime le reazioni da parte di giocatori, giornalisti e addetti ai lavori. A ...Beal ai Suns va a creare un terzetto delle meraviglie insieme a Devin Booker e Kevin Durant. Quella dei 'Big Three' nellaè una storia lunga e ricca di successi, ma anche di grandi ...A svolgere un ruolo cruciale nella cessione diBeal ai Phoenix Suns è stata la clausola presente nel contratto dell'All - Star che gli permette di rifiutare ogni scambio che non lo convinca, di fatto rendendolo padrone del proprio destino. ...

NBA, Bradley Beal ai Suns: le reazioni di giocatori e addetti ai lavori Sky Sport

Phoenix, 19 giu. – (Adnkronos) – Lo scambio che tutti aspettavano è arrivato: Bradley Beal lascia gli Washington Wizards, con destinazione Phoenix, con i Suns che offrono come contropartita Chris Paul ...Perso Bradley Beal, finito ai Suns, i Miami Heat puntano un altro top player in cabina di regia: pronto l'assalto a Damian Lillard ...