Navalny torna in aula | al via il processo per estremismo

L'oppositore del Cremlino in prigione, Alexei, 47 anni, va a processo per "estremismo", accusa che, se riconosciuta, potrebbe allungare di un decennio i tempi della sua detenzione.

RUSSIA, NAVALNY TORNA ALLA SBARRA

È iniziato il nuovo processo contro l'oppositore russo Aleksey Navalny all'interno del carcere di massima sicurezza di Melekhovo, a 250 chilometri da Mosca, ...Roma, 19 giu. (askanews) - L'oppositore del Cremlino in prigione, Alexei Navalny, 47 anni, va a processo per "estremismo", accusa che, se riconosciuta, ...