Naufragio Grecia | sono 3 i corpi trovati oggi al largo di Pylos

Sono tre i corpi trovati oggi dalla guardia costiera greca durante la ricerca di sopravvissuti a quasi una settimana daldi un peschereccio a largo di Pylos. Il bilancio dei cadaveri recuperati sale così a 80. Una portavoce della guardia costiera ha dichiarato che i corpi "erano in stato di decomposizione" e ......affondato in. Avanti con le ricerche ma si teme il peggio 300 pakistani morti Stando a quanto affermato dal governo pakistano, pare che più di 300 pakistani siano annegati nel: il ...Le versioni suldi Pylos , in, continuano a essere discordanti. A bordo si trovavano 750 migranti, di cui 300 erano pakistani. La Guardia costiera ellenica ha sostenuto fin dall'inizio che le persone ...

Naufragio in Grecia, la barca ferma da 7 ore: l'inchiesta che smentisce la Guardia costiera la Repubblica

Sono tre i corpi trovati oggi dalla guardia costiera greca durante la ricerca di sopravvissuti a quasi una settimana dal naufragio di un peschereccio a largo di Pylos. Il bilancio dei cadaveri recuper ...