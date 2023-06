Naufragio Grecia | petroliera alle 21 | 45 | “Atene avvisata che i migranti erano in pericolo” Islamabad | “300 connazionali tra le vittime”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le ricerche dei dispersi sono state sospese e il senato pakistano diha resto noto che sono più di 300 lepakistane annegate neldel motopeschereccio partito da Tobruk in Libia con 750 persone e affondato martedì 14 giugno a sud di Pylos, a 45 miglia nautiche dalla costa greca del Peloponneso. Intanto si fa sempre più fragile la versione delle autorità greche. A mettere in discussione la ricostruzione offerta dalla Guardia costiera di, che aveva insistito sul rifiuto del soccorso da parte dei, arriva anche il rapporto del comandante dellaFaithful Warrior, uno dei cargo che hanno raggiunto le coordinate del peschereccio nelle 7 ore che, anche dai rilevamenti satellitari, non risulterebbe essersi mosso dalla sua posizione. Il ...

Salgono a 80 le vittime accertate del tragicoavvenuto a sud del Peloponneso, in, la settimana scorsa. I soccorsi hanno recuperato i corpi di altri due uomini a largo di Pylos. Le ...vedi anche, abbraccio in lacrime tra un superstite e il fratello I presunti scafisti ascoltati domani in Procura È slittato a domani intanto l'interrogatorio dei nove presunti ...La Guardia Costiera greca sta continuando le ricerche a 47 miglia nautiche a sud di Pylos per individuare i corpi delle vittime deldi un peschereccio con a bordo un numero stimato di migranti che potrebbe raggiungere i 750, che ha provocato la morte accertata di 78 persone. Lo riporta l'agenzia Ana - mpa. Sul posto ...

Partito dall'Olanda in cerca del fratello di 18 anni di cui aveva perso le tracce dopo il naufragio del peschereccio a sud di Pylos, Fadi lo ha ritrovato nel centro di accoglienza migranti a Malakasa ...A distanza di una settimana dalla tragedia, emergono diverse testimonianze che collidono con la versione fornita dalla Guardia Costiera di Atene. Domani gli interrogatori per i nove presunti traffican ...