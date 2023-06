Naufragio Grecia | continuano le ricerche dei corpi delle vittime

La Guardia Costiera greca sta continuando le ricerche a 47 miglia nautiche a sud di Pylos per individuare i corpi delle vittime deldi un peschereccio con a bordo un numero stimato di migranti che potrebbe raggiungere i 750, che ha provocato la morte accertata di 78 persone. Lo riporta l'agenzia Ana - mpa. Sul posto ...leggi anche, si cercano i dispersi. Dubbi su Guardia costiera FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Migranti, non c'è rotta più mortale del Mediterraneo. I DATI In ...leggi anche, uno dei sospetti scafisti ha confessato Il rapporto della petroliera: 'Abbiamo avvisato Atene che i migranti erano in pericolo' E c'è anche il rapporto del capitano ...

Naufragio Grecia, Bbc: "Peschereccio fermo 7 ore poi capovolto" TGCOM

La Guardia Costiera greca sta continuando le ricerche a 47 miglia nautiche a sud di Pylos per individuare i corpi delle vittime del naufragio di un peschereccio con a bordo un numero stimato di migran ...Giornata di lutto nazionale oggi in Pakistan per il naufragio del peschereccio al largo della Grecia che ha ancora un numero imprecisato di vittime. Nel Paese sono stati arrestati 10 presunti ...