Naufragio Grecia | Bbc | Peschereccio fermo 7 ore poi capovolto

Leggi Anche Migranti, ilinuna delle più gravi tragedie nel Mediterraneo - Un sopravvissuto: 'Nella stiva 100 bimbi' Leggi Anche Migranti,al largo della: almeno 79 morti - Alarm Phone: 'Le ......e di orrore per quanto accaduto rivolgendo il suo pensiero 'con grande tristezza e tanto dolore' alle vittime del 'gravissimoavvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della' ...Papa Francesco: "Prego per gli studenti uccisi in Uganda e le vittime delin" Una funzione religiosa si è svolta domenica presso il porto di Kalamata , in memoria delle vittime. Si ...

I guadagni della rete criminale sulle 643 vittime. Le indagini sull’affondamento: la geolocalizzazione dei mezzi di soccorso contraddice la versione di Atene ...La tv di Stato britannica ha ottenuto prove che mettono in dubbio il resoconto della guardia costiera greca riguardo il tragico naufragio ...