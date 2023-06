Nations League 2023 | vince la Spagna | Croazia battuta 5 - 4 ai rigori

Con la vittoria sull'Olanda (in Olanda) e la conferma del terzo posto indell'edizione casalinga 2021, si è conclusa ieri la più scarna delle stagioni azzurre da 34 anni a oggi. Occorre infatti risalire al 1988 - 89 per ritrovare una Nazionale maggiore in ...Due parate di Unai Simon ai calci di rigore regalano alla Spagna la primadella sua storia. Nella finale di Rotterdam la 'Roja' supera 5 - 4 la Croazia ai rigori la Croazia e succede nell'albo d'oro alla Francia, vincitrice due anni fa a Milano proprio contro ...La Spagna batte la Croazia per 4 - 5 ai calci di rigore e trionfa nella, dopo lo 0 - 0 dei tempi regolamentari e supplementari. Due grandi parate di Unai Simon regalano il trofeo alle Furie rosse al termine di 120 minuti emozionanti ma a reti inviolate. Il ...

Lo stadio scelto per l'evento è quello del Feyenoord a Rotterdam, in Olanda. Questa è l'ultima partita della terza edizione organizzata dalla Fifa e nata nel 2019 ...