Nations League 2023 | vince la Spagna | Croazia battuta 5-4 ai rigori

Non bastano i novanta minuti, non ne bastano nemmeno centoventi, la finalissima della 3° edizione diviene decisa ai calci di rigore e ad avere la meglio tra Croazia e Spagna sono proprio le furie rosse che sfatano il tabù dei tiri dagli undici metri, dopo tre "condanne" nelle ultime ...

Nations League, Italia terza dopo aver battuto l’Olanda 3-2: in gol Dimarco, Frattesi e Chiesa La Gazzetta dello Sport

La Spagna ha vinto la UEFA Nations League per la prima volta dopo il successo per 5-4 ai calci di rigore contro la Croazia nella finale del 2023 a Rotterdam dopo lo 0-0 che ha resistito sino ai tempi ...