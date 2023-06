Napoli | tra mercato e futuro | scocca l’ora di Rudi Garcia

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 19 giugno 2023) Conclusi due anni importanti con Spalletti, ora è pronta a partire per ill’era di. Ufficializzato qualche giorno fa, oggi, lunedì 19 giugno, il mister francese verrà presentato in grande stile al Museo di Capodimonte. Una conferenza dove sarà presente anche il presidente De Laurentiis e per l’occasione verranno, senza dubbio, affrontati i temi più caldi in vista della prossima stagione partenopea come il nodoe i progetti in chiavedei neo campioni d’Italia. Kim, il post Kim come primo obiettivo Oltre al piano tattico e ai sistemi di gioco che il nuovo misterapporterà, ilè al lavoro soprattutto suldove infatti ci sarebbero già parecchie ...