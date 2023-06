Napoli su Arda Guler | gol straordinario del talento turco – VIDEO

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ilè sulle tracce di: ilè uno degli astri nascenti del calcio mondiale e può fare subito il salto di qualità. Lo scouting delsegue da tempo il classe 2005 del Fenerbahçe e nel calciomercato estivo può tentare l’assalto. Protagonista con il Fenerbahçe nel campionatoe anche con la Nazionale,sta diventando decisivo anche per la qualificazione della Turchia ai prossimi Europei. Goldi: iltenta l’affondo? Questa sera si è giocata Turchia Galles, partita valida per il Girone D delle Qualificazioni ai prossimi Europei.si è reso protagonista ...

... a dispetto della sua giovanissima età, il turcoGuler: un altro di quei gioiellini su cui ... Ok Portogallo PROMO FLASH: la prima pagina incorniciata dello scudetto delin regalo con l'...A 18 anniGuler è uno dei profili più cercati sul calciomercato: in Italia c'è l'interesse del Milan e delA 18 anniGuler ha tutta l'aria di essere un predestinato: il giovane talento del Fenerbahce ha già collezionato 20 presenze e 4 gol in gialloblu in campionato la scorsa stagione, che ...Güler, le caratteristiche tecniche Mancino, abile in fase d'impostazione e rapido nel ... Liverpool , Barcellona ,e Milan , la società turca ha deciso di inserire nel suo contratto, in ...

Il mercato del Napoli avanza spedito ora più che mai con l'arrivo del nuovo allenatore, è il momento di guardarsi intorno ed affondare i ...