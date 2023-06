Napoli | sgomberato l’impianto ANM di Stella Polare

Operazione di sgombero di un campo rom nel deposito Anm Stella Polare, all'incrocio di via Vespucci a. Nella vecchia rimessa dei tram, dotata di luce e acqua, si erano sistemate abusivamente diverse famiglie di rom. "L'operazione condotta oggi nel capoluogo partenopeo, che ha consentito di .... Da oggi hanno inizio i lavori nell'immobile abusivamente occupato dall'ex custode del Plesso ... nel quale erano anche in corso lavori di ristrutturazione non autorizzati, fucon l'...È in corso lo sgombero del deposito Anm Stella Polare . La struttura era stata occupata da inizio gennaio da parte di una consistente comunità rom. All'interno del deposito, dismesso dal 2017 , c'è la ...

Napoli, sgomberato dalle Forze dell'ordine un deposito della società ... Ministero dell'Interno

Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto a proposito di un sgombero avvenuto oggi a Napoli. “L'operazione condotta oggi nel capoluogo partenopeo, che ha consentito di liberare un ...Da oggi hanno inizio i lavori nell'immobile abusivamente occupato dall’ex custode del plesso G dell’istituto “Virgilio IV”, in via Labriola a Scampia. L'immobile, ...