Napoli | Rudi Garcia si presenta con il botto e De Laurentiis si sbilancia su Osimhen

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 giugno 2023) Giornata dizione peral, inizia ufficialmente il post-Spalletti. “La cosa bella che arriva da me e dal presidente sono le ambizioni. Deha messo un’asticella bella alta. Il sogno è vincere trofei. Complimenti perché dopo 33 anni si è vinto lo Scudetto, ma ildeve giocare la Champions League ogni anno ed essere una squadra molto importante in Italia come l’anno scorso”, sono le prime parole dell’allenatore azzurro. “Non ho paura di niente, a parte i problemi di salute. Ho già fatto i complimenti per la stagione scorsa. Questa vittoria in campionato deve dare tanta fiducia a ognuno di loro, però quando si comincerà la nuova stagione, la preparazione, si riparte da zero. E’ molto difficile dire che senza fare sforzi, senza sudore, senza il ...