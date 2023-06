Napoli | Osimhen lontano dallo United? Eriksen chiama Hojlund

Ilfresco campione d'Italia, ad esempio, perderà certamente il forte difensore coreano Kim ... De Laurentiis dovrà poi fare i salti mortali per convincerea sposare ancora il progetto ...E lo farà alle condizioni, tattiche e non solo, volute dal: già si dice che abbia accettato la possibilità che uno tra Kim Min - jae e Victorvada via, per esempio. La scelta razionale ...Doppio vantaggio delle Super Aquile nigeriane, avanti 2 - 0 grazie alla stella Victor. L'attaccante delmette a segno una splendida doppietta nella prima mezz'ora di gioco. Molto ...

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport fa un focus sul futuro dell'attuale centravanti in forza al Napoli, Victor Osimhen.Napoli, nella prospettiva dell’addio di Kim ... come l’esterno sinistro georgiano Khvicha Kvaratskhelia e l’attaccante nigeriano Victor Osimhen devono essere protetti dagli assalti degli altri club.