Napoli | nodo da sciogliere per Zielinski | la Lazio lo vuole fortemente

(Di lunedì 19 giugno 2023) Piotrè nel radar della. Quest’ultimo è il grande obiettivo per Maurizio Sarri da collocare a centrocampo, tuttavia, resta undaper il. Ne ha parlato il Corriere dello Sport. Un vincolo da superare e pagare “Su tutte, il suo contratto in essere con il, che è sì fino L'articolo

Ilprincipale è ovviamente il contratto che lo lega al. "Su tutte, il suo contratto in essere con il, che è sì fino al 2024, ma è pur sempre un vincolo da superare (e pagare) nel

Il giocatore polacco è il grande obiettivo di Maurizio Sarri per quanto riguarda i rinforzi per il centrocampo.(Calcio in Pillole) Il Napoli ha da poco sciolto il primo nodo della stagione, con l’ufficialità di Rudi Garcia come mister a dare il via all’annata 2023/2024. Dovrà essere il campionato delle ...