Napoli | inizia il capitolo Garcia | ma cosa lascia Spalletti?

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si chiuderà ufficialmente con la presentazione di Rudi, l’èra. Oggi pomeriggio alle 17:30 nel Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte, il presidente delAurelio De Laurentiis presenterà alla stampa ed ai tifosi il nuovo allenatore scelto per proseguire il ciclo vincente di. Il Presidente delAurelio De Laurentiis Qualche normale dissenso all’annuncio del nuovo che arriva, è stato spento in fretta dal panorama di cui disponeva il patron delche soltanto annunciando Klopp o Guardiola avrebbe ricevuto unanime consenso… salvo che qualcuno non ricordasse l’avvento di Carlo Ancelotti. Una conferenza stampa dunque, per accogliere Rudicon lucido pragmatismo ma anche un atto ufficiale con cui ...

Nella passata stagione non ha badato a spese, adesso però il Chelseaa pensare ad alcune possibili uscite . Le richieste non mancano e per diversi giocatori dei ...difensore senegalese ex, ...In collaborazione con la Fondazione Plart di, nell'ambito della mostra La scrittura ... La terza giornata di Salerno Letteraturaalle 18.30 a Palazzo Fruscione con la scuola di lettura che ...la corsa dei venezuelani residenti in Sicilia per aprire un seggio a Palermo e poter votare ... Milano, Roma,e Palermo. Ma nel caso in cui il numero di 300 iscritti a Palermo non fosse ...

Rudi Garcia allenatore del Napoli: inizia la nuova era senza rivoluzioni ilmattino.it

Non pretende rivoluzioni, Aurelio De Laurentiis. Ha scelto Garcia perché è tra quelli con cui ha parlato che più lo ha rassicurato sotto questo aspetto: cambierà il ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...