Napoli | gelo Giuntoli-De Laurentiis | assente alla conferenza di Garcia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un’assenza e un silenzio che fanno rumore. Cristiano, direttore sportivo in carica del, non ha preso partestampa di presentazione del nuovo tecnico Rudinella splendida cornice della Reggia di Capodimonte. Ma soprattutto, nel corso dellanon c’è mai stato un riferimento ad uno degli artefici dello Scudetto (anche se Rudiha fatto i complimenti all’area sportiva in generale per la stagione). Segno deltra le parti e un altro indizio su una possibile separazione anticipata rispettoscadenza del contratto fissata al 30 giugno 2024. È possibile che nella prossima settimana si verifichi l’incontro tra De, accostato da ...

PROBLEMA INGAGGIO - Tra Piotr Zielinski e ilè ancoranella trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Secondo gli accordi presi, l'attuale ingaggio da 3,8 milioni ...Così, è calato iltra le parti. Ma è un silenzio che non è destinato a durare ancora a lungo, ... Movimenti Che resti o meno, ilnon ha in mente di sostituirlo con un profilo ...L'ottimo lavoro svolto a, sia nella ricerca di talenti sia nella gestione degli esuberi, non ... Così, è calato iltra le parti. Ma è un silenzio che non è destinato a durare ancora a lungo, ...

Giuntoli, gelo in casa Napoli: il DS non prende più parte alle riunioni CalcioNapoli1926.it

L'Apache realizzerà 20 reti piazzandosi alle spalle di Mauro Icardi (Inter) e Luca Toni (Verona), a 22, nella classifica marcatori. Dopo una di queste, più precisamente quella messa a segno il 29 apri ...La società di Lotito starebbe preparano una proposta economica da sottoporre a De Laurentiis per il polacco. La Lazio sogna il grande colpo a centrocampo: Piotr Zielinski. Maurizio Sarri ha già avuto ...