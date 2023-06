Napoli | Garcia si presenta | ' sono qui per vincere'

(Di lunedì 19 giugno 2023) "Sulle ambizioni delsiamo sullo stesso piano io e il presidente De Laurentiis. Io se inizio una competizione gioco per vincerla". Lo ha detto Rudi, nuovo allenatore del, nel ...

Rudi, nuovo allenatore del, si presenta nel corso della conferenza stampa alla reggia di Capodimonte. "Con il presidente De Laurentiis ci siamo trovati sulle ambizioni. Quando inizio ...In occasione della presentazione di Rudicome nuovo allenatore del, il presidente Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto a sottolineare la situazione per il mercato in uscita. Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Victor ...Questo lo striscione bianco e azzurro esposto da un folto gruppo di ultras delche è radunato davanti al palazzo del museo di Capodimonte, dove il nuovo tecnico delRudiè stato ...

Rudi Garcia allenatore del Napoli, gli ultras a Capodimonte per accogliere il nuovo tecnico ilmattino.it

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, avrà a sua disposizione un centrocampista che conosce molto bene, ovvero Anguissa.Umberto Chiariello ha parlato della scelta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis di presentare Rudi Garcia nella Reggia di Capodimonte.