Napoli | De Laurentiis sul rinnovo di Osimhen | «C’è l’accordo di massima»

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le parole di Aurelio Desuldi Victorcon il: «Il problema è che bisogna vedere le persone negli occhi. I contratti servono a poco» Aurelio De, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia al, ha risposto così a chi gli chiedeva deldi. Di seguito le sue parole. «Con lui ho parlato già prima della festa, siamo in linea di massimo d’accordo sul prolungamento di contratto per ulteriori due anni. Poi, per quanto riguarda gli altri giocatori è qualcosa che dovremo studiare con Rudi. Sono convinto, dopo tanti anni, che la preparazione nei ritiri sia fondamentale. E quindi noi abbiamo rifiutato di andare a fare il Gamper col Barcellona, di andare a ...

il tecnico francese è stato presentato presso il Salone delle Feste del Museo di Capodimonte come nuovo allenatore del Napoli. Accompagnato dal presidente De Laurentiis

Dopo aver cominciato la pratica che vedrà riconoscere al tecnico Luciano Spalletti al cittadinanza onoraria, nella giornata di oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il Consigliere al Comune di Napoli. "Il mio sogno è quello di vincere i trofei. Ho questa ambizione". Rudi Garcia non si nasconde nel suo primo giorno da allenatore del Napoli