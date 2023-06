Napoli | caccia al dopo Osimhen | 50 milioni per Hojlund | clausole Beto-Dia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un pezzo di futuro delpassa per la permanenza (o meno) di Victor. Capocannoniere e miglior attaccante della Serie A nel campionato...

Schouten mette la testa davanti a tutti. C'è una svolta nellaal nuovo playmaker da parte della Lazio. La candidatura del centrocampista olandese del ...forte resta il polacco del......questa scrittrice che si firmava Elena Ferrante e dichiarava di aver vissuto molto tempo ae ... e la confusa e allo stesso tempo crucialeai fantasmi di Henry James. Difficile dare un'...Due rapinatori in moto, incubo dei possessori di orologi preziosi all' Appio , due sere fa sono tornati in azione. Vittima, questa volta, un uomo di 70 anni, malmenato dai due che gli hanno strappato ...

Napoli, caccia al dopo Osimhen: 50 milioni per Hojlund, clausole ... Calciomercato.com

Un ritorno inaspettato, nel Napoli Campione d'Italia. Rudi Garcia ritrova il nostro paese, riviviamo le storiche prime 10 partite da allenatore della Roma.Sul fronte calciomercato, tiene banco la questione attaccante in casa Napoli: se parte Osimhen, pronte due alternative al prescelto Hojlund ...