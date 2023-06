Napoli | alle 18 la presentazione di Rudi Garcia LIVE

E ilCon la clausola non può fare nulla PROMO FLASH: la prima pagina incorniciata dello scudetto delin regalo con l'abbonamento a G All. Attiva ora l'offerta!: tutte le notizie ......stimolati dal cinema per il sociale di Karim Galici " l'appuntamento è per giovedì 22 giugno... Palermo, Firenze, Pisa, Cesena, Roma,, Milano solo alcune delle città fuori regione toccate ...... ma degli insetti che in qualche modo fanno vivere l'uomo perché danno la possibilitàpiante ... Cassino - Museo Carlo Zauli, Museo MIC, Faenza - Lia Rumma Gallery,- Fondazione Plart, ...

Rudi Garcia al Napoli: alle 18.00 la presentazione del nuovo allenatore Sky Sport

Adesso il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis è scatenato: dopo aver annunciato Garcia, sembra pronto il primo colpaccio.Casalnuovo di Napoli vince ancora lo sport e martedì 20 giugno alle ore 11.30, presso la Giunta Regionale della Campania, l’assessore regionale ...