Mugnano | lutto per Sarnataro | addio al papà del sindaco

Il sindaco Luigi Sarnataro ha proclamato ilcittadino. Ai funerali di Luigi e Enrico Amatore: padre e figlio morti in aereo Entrambi appassionati di volo, si trovavano a bordo di un ...Si terranno domani, alle ore 16, nella parrocchia di San Biagio le esequie di Luigi ed Enrico Amatore, padre e figlio deceduti tragicamente in un incidente aereo nel comune di Cellole, nel Casertano. ...Una famiglia sotto choc e due comunità - quella die Marano - in. La notizia della scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno nelle due città, dove da anni risiedono e lavorano ...

Lutto a Mugnano, è morto il papà del sindaco Sarnataro Internapoli

Una giornata di lutto a Mugnano di Napoli dove è morto il papà del sindaco Luigi Sarnataro. Si svolgeranno domani le esequie ...È omicidio colposo il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, a carico di due persone, nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente aereo che ...