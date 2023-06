Motovedette e droni per fermare i clandestini | e speriamo che il tentativo del governo sia serio

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu – Sull’emergenzail, finora, ha ben poco di cui gloriarsi. Allo stato attuale, solo dalla Tunisia sono arrivati via mare fino al 31 maggio 25.912 immigrati illegali, dalla Libia oltre 22mila. Ma l’ultimo aggiornamento sui mezzi messi a disposizione da Palazzo Chigi per frenare l’esodo dal Nordafrica, riportato dal Giornale, va almeno tenuto sotto osservazione. Nella speranza che finalmente le acque del Mediterraneo, anziché continuare a “smuoversi”, si fermino. Perilfornisce mezzi alla Tunisia e alla Libia I mezzi perforniti dal(su forniture anche dell’Ue) ad oggi sono questi: alcuni fuoristrada che saranno dati alla Guardia nazionale tunisina per ...

Consegnati 82 pick up alla Tunisia, da cui sono arrivati in 26mila in 5 mesi. Retate di migranti: in Libia i velivoli turchi ...Al largo incrociano un pattugliatore, motovedette ed elicotteri. Presenze rinforzate dalla copertura di lanciarazzi schierati sulla costa. Quindi la prima barriera mobile e reti anti-infiltrazione ...