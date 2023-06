MotoGP | promossi e bocciati GP Germania 2023 | Martin continua a crescere | Honda | Aprilia e Yamaha crollano

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Jorgefesteggia il successo nel Gran Premio di, settimo appuntamento del Mondiale di, e si proietta verso la tappa di Assen, ultimo impegno prima delle vacanze estive. Lo spagnolo ha preceduto Francesco Bagnaia e Johann Zarco, mentre non sono mancate le prove da dimenticare. Andiamo, quindi, ad eleggeredella gara del Sachsenring. IJORGE(Ducati Pramac): vince la Sprint Race, vince anche la gara domenicale. Un weekend perfetto per lo spagnolo che, ormai, non può più nascondersi. Per il titolo c’è anche lui, e non solo per i 16 punti di distacco in classifica generale da Bagnaia. Il nativo di Madride, rispetto agli anni scorsi, ha ...