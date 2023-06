MotoGP | perché Marc Marquez ha deciso di non correre in Germania | motivo scioccante

(Di lunedì 19 giugno 2023)hadi non prendere parte alla gara inproprio a poche ore dalla partenza: il retroscena è. Il Mondiale dicontinua a regalare spettacolo: Pecco Bagnaia è indubbiamente il favorito per la vittoria del campionato, ma diversi giovani piloti stanno cercando di mettere in difficoltà il campione del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Forse la sua RB19 si trova più a mal partito sui cordoli del circuito canadese, sicuramente... I primi ad accendere i motori in estate saranno dunque i piloti della, impegnati il prossimo ...il weekend del Bez, fino a questo pomeriggio, sembrava incanalato in quella stessa spirale ... Oggi - domenica - il giorno più importante della settimana se sei un pilota di, Marco ha ......in uno dei suoi fortini - in Sassonia ha vinto ininterrottamente dal 2013 al 2021 in- e non ...con i rischi dopo le numerose cadute riportate nelle prove libere e nelle Qualifiche'...