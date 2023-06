MotoGP | per il ‘Monopolio Ducati’ c’è un nuovo ambizioso obiettivo Il 2023 può essere ricordato negli annali del Motomondiale

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) La supremazia di Ducati nellacontemporanea è sotto gli occhi di tutti. Ieri, per la prima volta nella sua storia, la Casa di Borgo Panigale è riuscita nell’impresa di piazzare cinque moto nelle prime cinque posizioni. Un risultato eclatante giunto solo sette giorni dopo il poker del Mugello, altro evento senza precedenti da quando l’azienda bolognese, nel 2003, fece ingresso nel. I numeri sono impietosi per la concorrenza. In 7 weekend, Ducati ha vinto 6 Gran Premi e 5 Sprint, occupando 16 dei 21 posti a disposizione sul podio. Insomma, la fotografia di una superiorità incontrastabile. Non sorprende, quindi, che la classifica iridata veda quattro centauri dotati di una Desmosedici davanti a tutti. Proprio questo è il tema sul quale si vuole porre l’attenzione. Da quanto tempo non si verificava una situazione del genere? Ebbene, per ...