MotoGP | Aleix Espargarò | “Le Ducati fanno la differenza nel modo in cui scaricano la potenza a terra”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Weekend decisamente al di sotto delle aspettative per l’Aprilia al Sachsenring in occasione del Gran Premio di Germania 2023, settimo round stagionale del Mondiale. Bilancio negativo nello specifico anche per, addirittura fuori dalla zona punti in gara e mai realmente in lizza per le posizioni di vertice al netto delle fratture al piede rimediate nell’incidente in bicicletta del Mugello. “È stata una gara da incubo, non avevamo la velocità dellae dopo i pochi dati che avevamo dalla pioggia di venerdì e sabato mattina, ho deciso di usare la gomma posteriore morbida, credo come la Yamaha con Quartararo. L’anno scorso è stata la gomma che ha vinto, nella Sprint non è andata così distrutta, ero veloce negli ultimi giri, quindi mi aspettavo che si degradasse, ma non così presto: è stato un ...