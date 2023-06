Motocross | GP Indonesia 2023 | orari MXGP e MX2 | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo un fine settimana di pausa, riparte di slancio il Mondiale. Il circus si sposta nel sud-est asiatico per un doppio appuntamento di grande importanza. Si inizierà nel prossimo weekend con il Gran Premio di Sumbawa, che aprirà la doppiettana, che si completerà il fine settimana successivo con il Gran Premio di Lombok. Ci attendono due settimane di capitale importanza per l’intera stagione, con quattro manche e 100 punti in palio che potrebbero davvero indirizzare le corse ai titoli, dato che ormai la boa di metà stagione è stata superata. Intutto sembra spingere verso Jorge Prado. Lo spagnolo ha portato il suo margine in classifica a +67 punti su Jeffrey Herlings che, per colpa dell’infortunio al collo del GP di Germania, salterà in pieno la trasfertana, ...