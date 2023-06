Motociclista urta un camion in sosta | cade e muore schiacciato dalle ruote di una betoniera

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dalmine. Un uomo di 64 anni è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Dalmine intorno alle 13.30 di lunedì 19 giugno. L’uomo viaggiava a bordo di una motocicletta quando hato unVolvo innel piazzale del distributore Eni ed è caduto verso la corsia di marcia in direzione Osio Sotto. Dietro di lui stava transitando unae il, nella caduta, è finito sotto leposteriori del mezzo pesante. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e sul posto sono giunte un’ambulanza e l’elisoccorso. Il personale sanitario ha cercato di rianimare il 64enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il medico ha potuto solamente constatare il decesso. I carabinieri di Dalmine e la Polizia Locale sono intervenuti per i rilievi, hanno ricostruito ...