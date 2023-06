Il videodel lancio in un campo di tulipani rossi, il razzo si accende e schizza verso il cielo. Lo sparo dei missili "in una direzione sconosciuta da qualche parte nella zona NVO (l'...La7.it - Un altro incendio misterioso si è innescato nella capitale russa. Nella mattina del 19 giugno l'impianto di riparazione meccanica centrale diha preso fuoco. La coltre di ...Sull'altro fronte, il fondatore della Wagner, Yevgeny Prigozhin, che ha sfidato i vertici di, ... il che è. Stanno rispettando le aspettative e lo hanno fatto per tutta la durata ...

Mosca, impressionante incendio in un impianto di riparazione TGLA7

Un altro incendio misterioso si è innescato nella capitale russa Mosca. Nella mattina del 19 giugno l'impianto di riparazione meccanica centrale di Mosca ha preso fuoco. La coltre di fumo nero è ...Crisi Ucraina (Internazionale) Nella città allagata dalla diga distrutta. Fra i sibili dei razzi, le operazioni per trarre in salvo le persone rintanate negli edifici. Di Sabato Angieri ...