(Di lunedì 19 giugno 2023) Il New York Times ha affermato che cichehaladi. Secondo gli ingegneri intervistati dal NYT, laaveva un tallone d’Achille e solo la Russia poteva sapere dov’era in quanto laè stata costruita in epoca sovietica e quindipossiede le sue specifiche. Ci

"aveva ogni pagina dei disegni tecnici e sapeva dov'era". La diga, spiega il "New York Times",... Proprio qui, secondo le prove, "è esplosa la carica che hala diga". Secondo ingegneri ...Il no al piano in dieci punti è arrivato sia da Kiev sia da• Il crollo della diga ... PartitoIl Fatto: L'abuso non gli basta: Nordio taglia trojan e intercettazioni Libero: Il ...... Joe Biden a sorpresa visita Kiev: 'Putin pensava di vincere, si sbagliava' - guarda LA COLPA DI- Ora il New York Times pensa di essere giunto a conclusioni certe dopo aver sentito il parete ...

Ucraina ultime notizie. Nyt: «Mosca ha distrutto la diga di Kakhovka, ci sono le prove» Il Sole 24 ORE

Il New York Times ha affermato che ci sono prove che indicano che Mosca ha distrutto la diga di Kakhovka, in Ucraina.Esplosioni nella notte a Odessa. Continua la guerra in Ucraina, il New York Times accusa Mosca di aver distrutto la diga di Kakhovka.