Mosca depone le uova nell’orecchio di un uomo | Dolore insopportabile | è come se lo stessero mangiando vivo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Valdemir Dencati, unresidente in Brasile, è diventato l’infelice protagonista di una storia terribile e incredibile. L’incubo è iniziato quando, durante un sonnellino sul divano, unaha volatodell’e ha depositato le sue. In breve tempo, l’orecchio dell’si è riempito di larve, dando vita a una situazione di estremo. L’invasione delle mosche La storia ha preso una piega raccapricciante il 4 giugno,riferiscono vari media internazionali, tra cui il Daily Star. Al risveglio, Valdemir ha cominciato a sentire dolori atroci. Mentre si dirigeva verso il pronto soccorso, mosche mature hanno iniziato a emergere dal suo orecchio, accentuando le sue grida di ...

