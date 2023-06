(Di lunedì 19 giugno 2023) Forse un malore gli è stato fatale. Il corpo senza vita del, 71 anni, è statoindomenica 18 giugno. Ildi, noto disegnatore (ma non solo: era anche un grafico, giornalista e direttore editoriale), è stato recuperato durante laal Poetto di Quartu, in località Margine Rosso (Sardegna). L’artista viveva da tempo a Dolianova, comune di 10 mila abitanti a circa 15 chilometri da Cagliari dove era nato nel 1952, anche se risiedeva a Malo, in provincia di Vicenza. Il corpo è stato notato inpoco dopo mezzada un passante, che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e subito dopo la ...

Come èOriga . Chi eraOriga . La scoperta del cadavere. Il corpo, come riferito dall'agenzia 'ANSA', è stato scoperto poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica da un ...Cadavere ritrovato in mare: è del fumettistaOriga. Chi era l'artistaa 71 anni In ospedale con un forte mal di stomaco, per i sanitari è 'indigestione': papà 29enne muore d'infarto ...Aveva 71 anni ed era un 'pezzo di storia'. L'allarme lanciato da un passante. L'ipotesi principale è quella del malore, ma non ci sono ...

Morto Graziano Origa, il cadavere del fumettista ritrovato nella notte in mare Il Fatto Quotidiano

Non ci sono segni di violenza, almeno in apparenza e dopo una prima analisi: domani saranno effettuati altri esami per capire cosa abbia provocato la morte ...Il cadavere del fumettista Graziano Origa è stato recuperato nel mare di Quartu, al Poetto, in zona Margine Rosso: la Procura ha disposto l'autopsia.