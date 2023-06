Morte Berlusconi | quale impatto sulla riforma pensioni e a chi la sua eredità politica?

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ladi Silvioed i funerali di Stato hanno fatto molto discutere l’opinione pubblica, hanno creato grande scalpore mediatico ed in questi giorni l’attenzione è stata catalizzata da questo evento. Silvioera un personaggio molto noto negli ambienti politici, un imprenditore e un uomo che già in vita ha sempre fatto discutere. Cosa accadrà oggi, chi prenderà la suaavrà la sua dipartita sul suo partito edelle? Queste sono alcune delle domande che abbiamo voluto fare al nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto, sul sito non siamo soliti, eccetto i sondaggi poltiici, a parlar molto dipreferiamo ...

...grazie al capitale messo a disposizione da, che negli scorsi mesi avrebbe già pensato alla vendita di quote della società, ma che avrebbe voluto mantenerne la proprietà. Con ladel ...Sa chi ha sempre creduto in me Silvio: diceva che sarei stato un grande presidente per il mio paese . Sono molto rattristato dalla sua. Lui per me non è mai stato soltanto il ...- - > A cinque giorni dalladi, trascorso il tempo del rispetto dovuto alla, inizia quello dei bilanci e delle riflessioni. Non le riflessioni distratte dalla simpatia umana, che c'è ma non può riguardare ...

Berlusconi incolpato per la sua morte, la nostalgia per il mondo di “prima” di chi sognava di c... Il Riformista

Fa discutere in queste ore il tema relativo alla cessione del Monza: ecco a quanto ammonta il patrimonio dell'ad dei brianzoli Adriano Galliani.Niente possono i guadagni a sei zeri davanti alla piccolezza umana: Chiara Ferragni e Fedez, ingabbiati dei loro follower, tacciono sulla morte del Cavaliere ...