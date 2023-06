Morte 13enne Montoro | il sindaco di Fisciano esprime dolore

Leggi su zon

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ladeldiha causato un notevoleanche a. A dare l’allarme ci ha pensato la madre del ragazzo Un accaduto davvero brutto. Profondoe sconcerto a, in provincia di Avellino, dove nella serata di ieri un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. A dare l’allarme la madre, che ha tentato inutilmente di soccorrerlo. Purtroppo tutti i soccorsi relativi al ragazzo, che era parte della comunità dell’Università di, sono risultati inutili. Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Avellino, che ha affidato accertamenti e indagini ai carabinieri die della compagnia di Solofra. Il giovane era in ...