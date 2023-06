Mori' durante un fermo dei carabinieri | la famiglia | Un altro caso Cucchi

Secondo i carabinieri, Lombardo quella notte accuso' un malorele fasi del fermo. Fasi molto concitate riprese da un video. Due ambulanze del 118 intervennero ma per Lombardo non ci fu niente ...Secondo i carabinieri, Lombardo quella notte accusò un malorele fasi del fermo. Fasi molto concitate riprese da un video. Due ambulante del 118 intervennero ma per Lombardo non ci fu ...'Non le vogliamo chiamare torture queste', ha commentato la senatrice Cucchiuna conferenza stampa. La famiglia e l'ex moglie di Lombardo, Alessandra Galeani , hanno poi annunciato che in ...

'Un nuovo caso Cucchi quello di Enrico Lombardo', morto a 42 anni, il 27 ottobre del 2019, a Spadafora, Messina, dopo essere stato fermato ...