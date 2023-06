“Moralmente impossibile proseguire” | The Borderline chiudono YouTube dopo l’incidente mortale

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il gruppo di giovanir The, composti dai leader Matteo Di Pietro e Leonardo Golinelli, e da Vito Loiacono, Alessio Ciaffaroni e Giulia Giannandrea, tutti tra i 20 e i 23 anni, hanno chiuso il loro canaleche è costato la vita a un bambino di 5 anni.a Casal Polacco, a Roma, in cui i 5 giovani hanno tramortito una Smart con il loro suv Lamborghini Urus mentre giravano un video per(“50 ore a bordo di una Lamborghini”), i 4 ragazzi hanno deciso di chiudere il canale. “L’idea di Theera quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi ...

La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio.

Incidente Roma, gli Youtuber chiudono il canale: "Moralmente impossibile proseguire" TGCOM

“L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo p ...“I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima”. Inizia co ...