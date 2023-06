Montenegro-Italia stasera in tv | programma | orario e diretta Europei 2023 basket femminile

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il canale, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida per gli ottavi di finale deglidi. Le Azzurre di coach Lardo tornano in campo in quello che è un vero e proprio spareggio per accedere ai quarti di finale: la sconfitta contro il Belgio con la contemporanea vittoria della Repubblica Ceca su Israele, infatti, ha sancito il terzo posto nel Gruppo B dell’, che affronta ora la seconda classificata del Gruppo A. Sfida molto complicata, con in palio l’accesso alla fase finale di Lubiana. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di lunedì 19 giugno sul parquet della Tel Aviv Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in...