Monte Compatri “Villaggio della cultura e dell’artigianato” Il 24 Giugno in Sala Consiliare un convegno organizzato dall’Associazione Photo Club Controluce

L'Associazione Photo Club Controluce APS, con il patrocinio del Comune die di Sistema Castelli Romani, promuove il convegno: 'Villaggio della cultura e dell'artigianato' I gesti di una Comunità e le azioni collettive per il futuro con l'obiettivo di ...... Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino,Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, ...Un uomo di 46 anni di, nei pressi di Roma, è stato vittima di un'estorsione e di violenza fisica da parte di due conoscenti a cui aveva chiesto un prestito di circa 1.200 euro. Malgrado avesse già ...

Monte Compatri, terminata la revisione generale dell’ascensore inclinato CastelliNotizie.it

È stata ultimata, a Monte Compatri, la revisione generale dell'ascensore inclinato che collega via Cavour a via Placido Martini. In questi mesi sono stati ...Non è comunque il tuo primo ruolo in un settore giovanile. C'è stato il Latina e l'incarico di Responsabile del Centro Tecnico Federale di Monte Compatri. “L'esperienza a Monte Compatri mi è servita ...