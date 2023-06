Monreale | scatta il piano straordinario di pulizia delle strade

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 19 giugno 2023)– In vista dell’inoltrarsi della stagione estiva, l’amministrazione comunale in sinergia con la ditta Ecolandia ha programmato una serie di interventi straordinari che hanno preso il via stamane con i lavori di scerbamento su diverse zone del territorio. Lo rende noto l’assessore alla Gestione rifiuti, Verde Pubblico e Decoro urbano, Antonella Giuliano. Gli interventi (live.it)