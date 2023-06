(Di lunedì 19 giugno 2023) La città diprepara la svolta in termini di mobilità. L'amministrazione comunale ha infatti annunciato nei giorni scorsi l'attivazione "in via sperimentale del servizio di noleggio ...

Stop a biciclette enelle zone pedonali delle Egadi. Lo prevede un'ordinanza a firma del comandante della Polizia Locale di Favignana, Giuseppe Libero Carbone. Sarà consentito l'ingresso nelle aree pedonali ...Non c'è pace per la Via Verde Costa dei trabocchi, fiore all'occhiello del litorale chietino. Tra sosta selvaggia,che sfrecciano incuranti degli altri utenti, spunta adesso una nuova 'frontiera': panni stesi ad asciugare sul tracciato ciclopedonale. Chi è passato nel tratto di Torino di Sangro ...Le macchine sono sempre di più, i mezzi pubblici ancora troppo pochi, specie in periferia, le poche metro affollate di turisti e soggette a continui guasti, iche girano totalmente ...

Monopattini e bici assistite, nuova flotta in sperimentazione a Riccione QN Motori

L'amministrazione ha dato il via libera a una sperimentazione per la circolazione di un totale di 450 mezzi nel territorio cittadino ...Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Una nuova ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale, Giuseppe Libero Carbone, viet ...