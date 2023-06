Mon Amour di Annalisa è il brano più ascoltato su YouTube Mengoni scende dal podio

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 19 giugno 2023)con «Mon» , suo ultimo singolo, si conferma in vetta della classifica dei brani più ascoltati in italia su: la hit è una sorta di prosecuzione di «Bellissima», primo vero successo in carriera per l’ex 'Amici di Maria De Filippì. Conferma anche in seconda posizione per Angelina Mango, la concorrente di 'Amici di Maria De Filippì che si è aggiudicata la vittoria della...