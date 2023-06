Moise Kean derubato | i ladri hanno svaligiato casa sua

MAX ALLEGRI Estratto dell'articolo di Luca Monaco per repubblica.it Ancora un calciatore bianconero derubato. Dopo la fine del campionato e l'inizio delle vacanze i ladri specializzati ...Secondo furto in casa nel giro di poco meno di un mese ai danni di un calciatore della Juventus. Dopo Kaio Jorge (gli erano stati rubati suv e gioielli), questa volta è toccato asubire il blitz da parte dei ladri. E lo scorso ottobre anche Di Maria aveva sventato un tentativo di rapina ai suoi danni. Al momento del furto, avvenuto probabilmente il 16 giugno, l'...Un altro giocatore della Juventus , il terzo in pochi mesi, è stato derubato. A finire nel mirino dei ladri , questa volta, è stato, attccante di 23 anni in forza ai bianconeri. La domestica trova la casa in disordine e chiama la polizia . L'arrivo dei carabinieri .avvisato dal suo entourage, per i ladri bottino ...

Juventus ancora nel mirino dei ladri, stavolta all'assalto della villa di Moise Kean TUTTO mercato WEB

Era successo di recente a Kaio Jorge che a inizio giugno si era visto rubare Suv e gioielli ed è successo questa volta a Moise Kean. Il giocatore - che di recente ha lasciato il ritiro dell'Under21 ...Questa mattina - riporta l'edizione on line del Corriere della Sera - la domestica dell’attaccante bianconero Moise Kean, che si trova all’estero dallo scorso 16 giugno, ha chiamato il 112 per ...