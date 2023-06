Moby Fantasy | traghetto più grande al mondo che riduce emissioni

(Di lunedì 19 giugno 2023) Battesimo ufficiale al porto di Olbia per: la nuova ammiraglia e 23esima nave della compagnia entrata in servizio sulla tratta Livorno - Olbia e che sarà seguita in autunno dalla gemella ...

