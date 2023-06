Mission | Impossible 8 non sarà l' ultimo capitolo del franchise | lo rivela il regista

(Di lunedì 19 giugno 2023) Contrariamente a quanto si potesse pensare, l'ottavoin arrivo nel 2024 nonl'per ilcon Tom Cruise Christopher McQuarrie ha confermato ai giornalisti che: Impossibile - Dead Reckoning - Parte 2 nonl'delcon protagonista Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Infatti, McQuarrie ha già svelato di avere alcune idee su come continuare ilanche dopo l'ottavo, in arrivo nelle sale nell'estate 2024. Sale l'attesa invece per il settimo- Dead Reckoning Parte Uno, in uscita nelle sale italiane il 12 luglio prossimo.: ...

Tutto il cast e il regista del film hanno sfilato sul tappeto rosso: stasera la proiezione all'Auditorium della Conciliazione in anteprima mondialeSale l'attesa invece per il settimo capitolo,- Dead Reckoning Parte Uno , in uscita nelle sale italiane il 12 luglio prossimo.- Dead Reckoning - Parte Uno è ...L'attore americano ha incontrato ieri i fan fuori dall'hotel dove alloggia a Roma, alla vigilia della prima mondiale del settimo capitolo della serie "". Salutando la folla, Cruise ha fatto un giro davanti all'hotel Hassler Roma insieme con diversi uomini della sicurezza, prima di allontanarsi in auto. La star del cinema torna al ...

Tom Cruise a Roma tra l'entusiasmo dei fan per Mission Impossible 7: "È speciale essere qui" RaiNews

Nel dietro le quinte dell'ultimo capitolo del franchise, l'attore sfreccia nel centro di Roma a bordo di una "tranquilla" 500 gialla d'epoca.Contrariamente a quanto si potesse pensare, l'ottavo capitolo in arrivo nel 2024 non sarà l'ultimo per il franchise con Tom Cruise ...