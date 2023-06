Mission Impossible 7 | traffico a Roma deviato per colpa di Tom Cruise

Tom Cruise è arrivato a Roma per presenziare a un evento legato all'uscita del film- Dead Reckoning - Parte uno . Con l'arrivo della star e del cast della pellicola, arrivati nella capitale per promuovere il settimo capitolo della saga, per oggi cambia anche la ...Bagno di folla per Tom Cruise che si trova a Roma per la première mondiale di "- Dead Reckoning Part One" settimo capitolo della saga che lo vede vestire i panni dell'ex agente della CIA Ethan Hunt . Il divo è uscito dall'H otel Hassler, dove alloggia, ...Tom Cruise è stato accolto da una folla entusiasta all'uscita dell'hotel Hassler di Roma nel giorno che precede la première mondiale del settimo capitolo della serie. Nel film- Dead Reckoning Part One, Cruise torna a vestire i panni dell'ex agente della CIA, Ethan Hunt. Il cast comprende nomi del calibro di Hayley Atwell, ...

Tom Cruise e il set di Mission Impossible tra le strade di Roma: "Nella città della Dolce Vita abbiamo riscri… la Repubblica

Anche i divi cedono ai piaceri della tavola romana. E Tom Cruise non s'è perso l'occasione di godersi una serata di prelibatezze gourmet della nostra ristorazione. A pizzicarlo ...Tom Cruise è arrivato a Roma per presenziare a un evento legato all'uscita del film Mission Impossible - Dead Reckoning - Parte uno. Con l'arrivo della star e del cast della pellicola, arrivati nella ...