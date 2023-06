Milinkovic - Savic lascia la Lazio? Ecco le quote dei bookmakers | divisi tra Juve e Inter

(Di lunedì 19 giugno 2023)sarà uno dei tormentoni, se non Il Tormentone estivo del calciomercato italiano. Il giocatore della, infatti, potrebbe essere arrivato al capolinea della sua esperienza a Roma,...

...anche nella ricerca dell'esterno destro che sarà l'erede di Cuadrado e nella definizione della mezzala tra il tentativo di conferma di Rabiot e un affare alternativo (Frattesi o, i ...Marotta e Ausilio lo sanno e nonostante per il momento non temono la Juventus - che sembra essere indirizzata suin caso di partenza di Rabiot - e la Roma - alle prese con la ricerca ...

CALCIOMERCATO LAZIO – Matteo Moretto di Relevo ha fatto il punto sulla situazione di Sergej Milinkovic Savic. Secondo il noto esperto di mercato infatti “la priorità del giocatore che non rinnoverà è ...Prolungamento fino al 2025 per il dirigente promosso a direttore sportivo, da settimane in prima linea su arrivi ed esuberi. Col ritorno di Chiellini e il ricollocamento di Cherubini ...