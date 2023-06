Milinkovic e Pogba in mezzo? Ecco come potrebbe giocare la nuova Juve

- Savic è il grande obiettivo di mercato della Juventus, che cerca anche un esterno destro: ecco come potrebbe schierare i bianconeri ......Savic, in effetti, nella primavera dell'anno scorso sembrava il primo della lista per ... almeno fino a quando alla Continassa valutarono più efficace il ritorno a Torino di. L'idea ...Infine c'è chi sogna a occhi aperti: 'Con la speranza chepossa giocare il prossimo campionato lui insieme aSavic sarebbe' una roba devastante, un livello che forse avevamo nel 2015&...

Gazzetta | La Juve piomba su Milinkovic Savic: c'è l'offerta, svolta totale FantaMaster

Milinkovic Savic Juventus - Come confermato dall'odierna edizione della Gazzetta dello Sport, la Juve sarebbe pronta allo scatto ...Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Milinkvoic Savic aspetta la Signora. La Juve aspetta la risposta di Rabiot, il tempo aiuta la Juve anche per abbassare il prezzo con il serbo che ha ...