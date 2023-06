Milano | maxi rissa tra 60 persone | 5 feriti

(Di lunedì 19 giugno 2023) I carabinieri di, intervenuti in forze, sono al lavoro in via Faa di Bruno per sedare unain strada tra circa 60. I coinvolti sono per lo più di etnia rom o originari dell'Est Europa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, le violenze sarebbero nate per un litigio per futili motivi che ha coinvolto poi numeroseresidenti in zona. Al momento sono almeno cinque lerimaste ferite, anche con armi da taglio, cui i sanitari stanno prestando soccorso.

La zuffa è iniziata in via Faa' di Bruno e ha coinvolto decine di persone: sul posto diverse pattuglie dei carabinieri che hanno faticato a riportare l'ordine ...