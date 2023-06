Mike Bongiorno | il ritratto dei tre figli

(Di lunedì 19 giugno 2023) Michele, Nicolò e Leonardo, idi«Le sue gaffe erano vere e lui adorava giocarci» Corriere della Sera, di Candida Morvillo, pag. 23 Il padre di Michele, Nicolò e Leonardo è stato l’uomo che, per due volte, inventò la nostra tv. Fu lui,, a inaugurare le emissioni ufficiali della Rai conducendo, nel 1953, Arrivi e partenze e fu sempre lui a inaugurare la prima tv commerciale, conducendo nel 1979 I sogni nel cassetto sulla Telemilano 58 che di lì a poco sarebbe diventata Canale 5. Il 26 maggio, avrebbe compiuto 99 anni, invece se n’è andato all’improvviso 1’8 settembre 2009. Finora, non era mai successo che i tre, tutti nati dal matrimonio con Daniela Zuccoli, si ritrovassero insieme per un’intervista sul papà. Michele ha 5o anni e fa il ...

Estratto dell'articolo di Candida Morvillo per il 'Corriere della Sera' Il padre di Michele, Nicolò e Leonardo è stato l'uomo che, per due volte, inventò la nostra tv.CON I FIGLI Fu lui,, a inaugurare ...La televisione commerciale in Italia iniziò a prendere piede nei primi anni Ottanta. Già nel 1982 la migrazione dalla Rai verso Canale 5 della Fininvest contava personaggi noti come. Fra il 1981 e il 1987 Canale 5 passò da una platea che valeva il 10 per cento degli spettatori al 43 per cento. Mentre nel Paese l'ascensore sociale cominciava ad arrestarsi, e gli ...Il terzo era uno dei rifugi preferiti da Berlusconi fuori dalla Brianza: Villa Campari sul Lago Maggiore, a Lesa, poco distante dalla casa che fu di, trenta stanze, splendido parco, ...

I figli di Mike Bongiorno, Michele, Nicolò e Leonardo, ricordano per la prima volta insieme il padre: dai ricordi di famiglia al personaggio che è ...Nel 1995, in una puntata del quiz di Mike Bongiorno, la gaffe del signor Giancarlo entrava nella storia della televisione ...